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聯名卡易主 好市多：未來合作夥伴徵選中

2022/11/7 12:44（11/8 09:06 更新）
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（中央社記者曾智怡台北7日電）好市多聯名卡確定易主，好市多今天表示，國泰世華銀行已向卡友發出Costco聯名卡轉卡通知，目前正仔細甄選未來的合作夥伴，確定後將再告知。

國泰世華銀行今天發布聲明指出，為延續好市多聯名卡合作關係，銀行已盡最大努力與誠意，不過遺憾未能續約；雙方合約期滿前，270萬名卡友聯名卡相關權益不受影響。屆時未使用完的多利金，將轉換為刷卡金折抵帳單。

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好市多透過聲明稿表示，國泰世華銀行已向卡友們發出Costco聯名卡轉卡通知，好市多對於國泰世華銀行過去10年的付出及貢獻深表感謝，目前正仔細甄選未來的合作夥伴，將會在明確後告知大家。

好市多進一步說，將以打造一張優化會員福利及消費權益的聯名卡為目標，攜手前進，為會員提供更豐富多元的購物體驗，未來好市多也會繼續提供高品質的服務與商品給所有會員。（編輯：張均懋）1111107

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