信錦第3季每股賺1.31元 年增翻倍

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）軸承廠信錦企業第3季受惠業外匯兌收益挹注，單季稅後盈餘新台幣1.61億元，每股稅後盈餘（EPS）1.31元，年增116%，季增7%；累計前3季EPS 2.77元，年增52%。

信錦今天召開董事會通過2022年第3季財務報告，受總體環境與產業庫存調整影響，第3季合併營業收入24.58億元，年減6%，第3季毛利率約為16%，營業利益約為5740萬元，業外部分受惠於美元升值的匯兌利益貢獻，稅前淨利2.44億元，歸屬於母公司的稅後淨利約為1.61億元，分別較去年同期成長97%及116%，以期末股本計算，每股稅後盈餘約為1.31元。

信錦累計2022年前3季合併營收80.26億元，年增8%，毛利率為16%，營業利益率為3%。累計前3季營業利益2.60億元，歸屬於母公司的稅後淨利3.43億元，累計前3季EPS為2.77元，年成長52%。

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展望未來營運，信錦表示，受全球消費需求減緩影響，產業正面臨庫存調整的極大挑戰，將加強成本控管，同時加速東南亞廠區的營運以分散生產據點，強化供應鏈的安全與韌性，並減少地緣政治可能帶來的風險。

另外，信錦指出，在產業低迷時期，將持續整合集團資源，提升產品開發效率，增加產品應用範疇，儲存營運量能並強化財務結構，以創造永續穩健成長動能。（編輯：楊凱翔）1111107