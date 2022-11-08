台股放量漲連2天皆逾2000億 法人：後續仍看美股臉色

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（中央社記者潘智義台北8日電）受美股齊走高且費城半導體指數勁揚激勵，台積電今天上漲9元，逼近400元，帶動台股加權指數漲逾百點，重回13300點之上，連2天成交金額皆突破新台幣2000億元。但法人認為，台股後續表現仍須看美股臉色。

台股今天終場收在13347.76點，上漲124.03點，成交值2227.14億元，加計盤後交易約2258.54億元。

晶圓代工龍頭台積電盤中高點為399.5元，終場收在399元，勁揚2.31%。

美國聯準會（Fed）在台北時間11月3日凌晨宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），是連4度升息3碼；台股當天下挫逾百點，接下來3個交易日皆上漲，共彈升361.16點。

美國將於10日公布10月消費者物價指數（CPI），雖然是市場重要觀察指標，但法人指出，因聯準會升息策略未調整，因此數據的結果影響力降低。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪表示，台股隨美股波動，尤其費城半導體指數7日勁揚2.18%，帶動台積電回到399元，其實產業沒太大變化，金融市場對Fed升息3碼已沒那麼恐慌。

劉坤錫也說，美國聯準會公開市場操作委員會（FOMC）的成員對後續升息幅度看法分歧，之後的升息幅度可能放緩。（編輯：楊蘭軒）1111108