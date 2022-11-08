壽險淨值比指標 公會建議改攤銷後成本設算

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（中央社記者謝方娪台北8日電）壽險公會今天開會再議「部分負債採公允價值」提案，全體壽險公司同意此提案緩議，並擬另提保險監理調整建議，盼主管機關檢視的淨值比指標，可改以攤銷後成本（AC）為評價基礎設算。

市場預期美國今年底前升息態勢不停歇，壽險業為避免新一波淨值危機，繼「金融資產重分類」後，近日再提「部分負債採公允價值」方案，不過金管會提出財報一致性及可比較性等顧慮，壽險公會今天開會再議此提案。

壽險公會於會議後發布聲明表示，今年國際金融環境面臨歷史罕見劇變，並考量美國聯準會（Fed）為抑制高通膨，現在仍處升息軌道，在升息政策確定轉向前，預期未來金融市場將持續震盪且具下檔風險，以致壽險業淨值承壓。

因此，壽險公會近期建議主管機關未雨綢繆、超前準備因應措施，並提出「指定部分保險負債適用公允價值衡量」建議案。

壽險公會表示，考量現階段正處接軌IFRS 17過渡準備期，所提建議案雖為此過渡期間暫行措施，但主管機關認為非依循IFRS 4或IFRS 17相關會計公報規範，恐降低與國際間財報可比性及一致性，建議壽險公會再行研議及審酌保險局回饋意見，並評估另尋其他提案可行性。

在今天會議上，壽險公會指出，全數壽險公司均同意原先「指定部分保險負債適用公允價值衡量」提案緩議，但為減緩現行財報資產負債會計配比不一致問題，建議保險資本監理與財報表達仍可依不同目的予以區隔。

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壽險公會擬依「保險業資本適足性管理辦法」第4條有關淨值比的但書規定，建議例如淨值比採以攤銷後成本為評價基礎，以降低短期受升息影響程度，允當體現壽險業經營體質。

另外，壽險公會指出，近日壽險公會將提供相關建議內容向保險局進行說明，同時，在面對現今變化快速多端的外在環境，壽險公會將持續督促各壽險公司保護保戶權益並善盡社會責任，落實風險管理機制並即時研議因應對策。（編輯：楊凱翔）1111108