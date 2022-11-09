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鄭州航空港區解除靜態管理 鴻海：園區維持閉環運作

2022/11/9 14:40
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）中國河南鄭州航空港區今天12時解除全區靜態管理，動態調整部分區域管控等措施。鴻海表示，鄭州園區持續維持閉環運作。

鄭州航空港經濟綜合實驗區在2日宣布，12時起實行7天全域靜態管理，到今日12時止。

根據微信公眾號訊息，鄭州航空港區今天公告，12時起解除全區靜態管理，實施動態調整部分區域管控措施，有序恢復人員出行，並做好流動人員健康管理，嚴控人員聚集，保障群眾生活，嚴格出行查驗等措施。

鴻海集團在鄭州設有廠區，鴻海指出，鄭州園區持續維持閉環運作。

產業人士指出，鴻海旗下富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。

蘋果（Apple）於7日發布新聞稿指出，COVID-19疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯降低，預期iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max出貨量將會較原先預估減少，消費者收到產品的等待時間將會拉長。（編輯：張均懋）1111109

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