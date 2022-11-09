叡揚前3季獲利創新高 綠界每股賺14.77元

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（中央社記者吳家豪台北9日電）資訊服務商叡揚資訊今天公布前3季財報，每股盈餘新台幣3.89元，為歷年同期新高。第三方支付龍頭綠界科技前3季每股盈餘達14.77元，續創歷史新高。

叡揚今年第3季合併營收為3.68億元，年增21.49%；稅後純益為4291萬元，年增33.03%。累計前3季合併營收9.98億元，年增20.61%；稅後純益1.17億元，年增57.92%。

叡揚10月營收達1.22億元，月增0.71%，年增7.12%。叡揚發布新聞稿表示，面對資安零信任及轉向雲端應用，主要動能來自於訂閱制成長及各產品線皆成長兩位數百分比。

綠界今年第3季稅後淨利約9366萬元，年增5.69%；前3季累計稅後淨利為2.56億元，年增6.18%。展望第4季，在雙十節、萬聖節、雙11購物節、感恩節、聖誕節等大型購物節日加持下，綠界看好獲利有望續創新高。

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綠界科技總經理黃華勇表示，綠界除了強化資安外，也提早布局開創更多不同服務，例如著墨在高毛利且眾多不同使用場景的分期付款，目前單月處理金流量可達15億元；今年初綠界入股精誠資訊全資子公司嘉利科技30%，布局推出次世代OMO（虛實整合）刷卡機，將可讓門市與電商的管理合而為一。

此外，資訊服務商精誠資訊公布10月合併營收約27.43億元，年增17.57%，主要貢獻來自企業與政府組織持續成長的數位轉型需求。累計今年前10月精誠合併營收達267億元，較去年同期成長9.95%。（編輯：楊蘭軒）1111109