系統電第3季獲利賺贏去年全年 擬砸4.7億美國設廠

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）系統電子車用、儲能、不斷電系統等出貨旺，第3季營收年增逾3成，稅後盈餘新台幣1.07億元，獲利年增逾2倍，每股盈餘（EPS）0.69元，年增213.64%，創歷史新高，第4季續旺，並計劃砸1500萬美元在美國設廠。

系統電第3季合併營收8.9億元，年增31.15%；毛利率22.76%，稅後淨利1.07億元，年增217.54%，EPS為0.69元，年增213.64%，獲利成功改寫公司創立45年來的歷史新紀錄，單季獲利表現就直接贏過去年整年的表現。

累計前3季合併營收24.84億元，年增4成，獲利爆增4倍；毛利率22.98%，稅後淨利2.67億元，年增430.85%，EPS為1.71元，年成長418.18%，翻了4倍。

展望第4季，系統電表示，營收獲利表現以及市場需求的雙向加持下，將有望持續看增，10月營收衝上3.15億元，年增42.4%，創下歷史新高。接下來的兩個月將進入歐美車廠在TPMS明年備料的出貨期，IPC新客戶進入量產期，資料中心擴建帶來的UPS訂單，都將挹注第4季的營收動能。隨著IPC與UPS等毛利較高的產品比重拉升，將有助整體獲利表現。

系統電今天也宣布，因應未來強勁業務需求，為拓展跨國供應鏈及提高市占率，將規劃投資1500萬美元（約折合新台幣4.7億）於美國設廠，希望能夠藉地利之便貼近市場、開發更多美國新客戶，為接下來的營收成長奠定基礎。

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系統電近年朝向多角化轉型成果逐步顯現，在原本主力的TPMS（胎壓偵測器）、ESS（儲能系統）基礎下，加上近期後起直追的IPC（強固工業電腦）、UPS（不斷電系統）都與這十年來的國際議題息息相關，各產品均衡發展下，也達到產業波動的互補平衡性，持續推動系統電營運突破改寫歷史新紀錄。

系統電今年邁入45周年，深耕永續經營理念，除了特別在綠色產品研發的永續友善設計外，同時編制中英文版永續報告書、成立永續發展委員會結合客戶及供應鏈，攜手推動建構ESG永續發展藍圖。另外，在人才永續的部分，特別提供1萬張獎酬開放員工認股，希望藉以育留優秀人才，讓公司與員工能夠繼續一同打造屬於系統電的下一個45年事業版圖。（編輯：潘羿菁）1111110