料況改善美元升值 智邦前3季稅後淨利年增83%
2022/11/10 19:45
（中央社記者潘智義台北10日電）網通廠智邦科技今天公布第3季合併稅前淨利新台幣32.73億元，年增137.07%，季增24.36%；合併稅後獲利為24.61億元，年增124.64%，季增18.73，第3季每股稅後淨利4.41元。
智邦統計，前3季合併稅前淨利74.97億元，年增92.60%；合併稅後淨利58.21億元，年增83.14%，每股稅後淨利（EPS）10.44元。
智邦說明，受惠於供應鏈料況改善，部分客戶產品升級需求，以及美元匯率升值，第3季的營收與獲利創下新高；但受到全球景氣衰退影響，需要密切注意客戶需求的變化，以及嚴格管控庫存風險。
智邦統計，第3季合併營收205.81億元，年增35.37%，季增10.08%；累計前3季合併營收550.07億元，年增29.56%。
觀察營運概況，智邦指出，第3季合併營業毛利45.33億元，年增59.08%，季增11.26%；合併營業利益26.21億元，年增93.72%，季增7.08%；累計前3季合併營業毛利115.88億元，年增47.86%；合併營業利益65.78億元，年增79.29%。（編輯：楊蘭軒）1111110
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