品牌商清庫存 彭双浪：明年下半年需求有機會往上

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台北市電腦公會理事長、友達光電董事長彭双浪10日在資訊月表示，3C產品需求趨緩，各品牌商清庫存壓力，總體而言，可能要明年下半年才有機會往上走。中央社記者潘智義攝 111年11月10日

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（中央社記者潘智義台北10日電）台北市電腦公會理事長、友達光電董事長彭双浪今天表示，3C產品需求趨緩，各品牌商清庫存壓力，總體而言，應是明年下半年有機會往上走。

彭双浪在資訊月活動受訪時指出，通膨是全球的問題，3C產業確實受到比較大影響，一方面是疫情期間帶動宅經濟，已經創造提早消費及居家需求；但現在與病毒共存，大家走出戶外，導致需求趨緩。

他直言，戰爭、通膨讓很多國家人民消費力道下降，今年尤其在資通訊產業的高庫存負面影響下，大部分廠商都在做清庫存動作，但也看到庫存漸漸回到健康水準，經過第4季銷售旺季以後，資通訊產品應慢慢出現回補庫存。

不過，他坦言，每一家品牌動作不一，有些早清庫存，現在庫存水位就很健康，有些可能要等過了這次銷售旺季，明年第1、2季以後才會好轉，不過，總體趨勢應是明年下半年有機會往上走。

對於面板價格，彭双浪表示，電視面板過去15個月降價，都降到成本線以下，生產面板的廠商無力可圖，價格回升只是反應價格不合理；10月面板價格只是止跌或小幅上升，仍需等到回升至成本線以上，才算健康的水平。

他說，就看面板價格往上調的速度有多快，面板產業長期處於虧損狀況，大家就多做多虧，不如少做，相信調整後在供需會漸趨於平衡。

另外，筆電有些品牌在上半年就調整庫存，這些品牌庫存現在就比較健康，有些品牌慢調整，下半年庫存仍高，需要較長時間調整。

他認為，基本上今年調完庫存都是比較健康狀態，今年初因疫情、戰爭、通膨造成需求緊縮，加上庫存調整，使需求面快速下墜，也需要長時間調整，因此，也會在谷底走較長的時間。

他坦言，面板業從谷底翻揚，最快可能也要明年第2季，甚至是明年下半年。

媒體提問，科技廠放無薪假，是否會擴大，彭双浪說，宅經濟讓大家沒時間好好的休息，所以最近鼓勵員工把該休的假休一下，能夠跟家裡的人多一點相處的時間，或是充電。

另外，他透露，友達尾牙繼續辦，今年的年終獎金至少1個月，績效獎金則視個人情況有不同的水準。（編輯：潘羿菁）1111110