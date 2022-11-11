高雄7奈米廠延後 龔明鑫喊話：台積電會持續投資

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）台積電調整高雄廠7奈米製程建置計畫，引發關注。國發會主委龔明鑫今天表示，產業界本來就會因需求調整規劃，台積電還是會持續投資，並將先進製程留在台灣。

台積電總裁魏哲家今天出席工研院院士授證典禮，他於會後受訪時表示，高雄廠7奈米暫時延後，並不會變更製程，28奈米以後會擴產。

台積電高雄7奈米廠規劃調整，引發市場關注。龔明鑫今天出席「淨零轉型策略研究成果發表論壇」，會後接受媒體訪問；他表示，台積電持續投資台灣，甚至最先進製程也都留在台灣，這點大家不會懷疑、也可以放心。

至於7奈米廠暫時延後，龔明鑫表示，台積電是基於訂單或是需求上的調整，這是產業界常見的事情，台積電還是會繼續投資。

龔明鑫補充，將來比較大量、快速的需求是車用晶片，也就是電動車相關商機，預期明年還是會有強勁成長，產業布局當然要先滿足這部分。

媒體關注台經院今天公布最新經濟預測，估2023年經濟成長率2.91%，宣告「保3」落空。龔明鑫表示，市場普遍預期明年上半年還在進行庫存去化，最晚第2季告一段落，下半年可回復正常狀況，大家不用太悲觀。

龔明鑫重申，政策還是會朝穩住內需、擴大財政、推動公共建設等方向執行，不過明年有3大挑戰必須留意，一是美國升息造成需求放緩，二是俄烏戰爭衝擊供應鏈穩定並造成物價上漲，三是中國清零政策導致經濟下行。

龔明鑫接著表示，現在看來，美國最新公布的通膨數據已有收斂，市場持續關注聯準會是否因此調整升息政策，但至少大家正向解讀，美股應聲大漲、台股同步勁揚。

另外，俄烏戰爭局勢趨於和緩，龔明鑫表示，現在唯一較不確定的是中國經濟情勢，如果這部分能釐清，未來經濟局勢將更明朗。（編輯：楊凱翔）1111111