科林研發啟用台南新辦公室 推動次世代半導體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓製造設備與半導體產業服務供應商科林研發（Lam Research），今天宣布啟用台南新辦公室，著重提供創新產品與技術，推動次世代半導體發展。

科林研發透過新聞稿指出，台南新辦公室是科林研發在台第7間辦公室，凸顯科林研發在台足跡遍布，將專注支援製造先進記憶體、先進邏輯晶片以及特殊製程的產品與服務。

科林研發表示，新辦公室除擴大辦公空間外，更將支援全球營運、銷售、並為在地及全球客戶提供服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科林研發指出，台南新辦公室成立配備先進虛擬實境（VR）裝置的新教室，提供電漿蝕刻與薄膜沉積設備課程，可讓設備和製程工程師具備相關技術能力與專業知識，在客戶晶圓廠中提供高效支援。

科林研發總經理郭偉毅表示，科林研發從1992年起，就支援台灣半導體產業的成長與發展。今年適逢公司在台成立30年，正式啟用台南新辦公室，深化與在地夥伴的合作關係。（編輯：張均懋）1111114