更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

科林研發啟用台南新辦公室 推動次世代半導體

2022/11/14 10:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓製造設備與半導體產業服務供應商科林研發（Lam Research），今天宣布啟用台南新辦公室，著重提供創新產品與技術，推動次世代半導體發展。

科林研發透過新聞稿指出，台南新辦公室是科林研發在台第7間辦公室，凸顯科林研發在台足跡遍布，將專注支援製造先進記憶體、先進邏輯晶片以及特殊製程的產品與服務。

科林研發表示，新辦公室除擴大辦公空間外，更將支援全球營運、銷售、並為在地及全球客戶提供服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

科林研發指出，台南新辦公室成立配備先進虛擬實境（VR）裝置的新教室，提供電漿蝕刻與薄膜沉積設備課程，可讓設備和製程工程師具備相關技術能力與專業知識，在客戶晶圓廠中提供高效支援。

科林研發總經理郭偉毅表示，科林研發從1992年起，就支援台灣半導體產業的成長與發展。今年適逢公司在台成立30年，正式啟用台南新辦公室，深化與在地夥伴的合作關係。（編輯：張均懋）1111114

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族