凱美看庫存去化至2023年上半 風扇成長可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）國巨集團成員凱美今天表示，庫存去化時程將到明年上半年，明年毛利率可扭轉今年狀況，營運審慎樂觀。明年風扇成長可期，未來2年營收占比可提升至15%，不排除擴大馬來西亞廠生產比重。

凱美下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望明年營運，凱美指出，由於全球通膨升息、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、以及終端消費電子需求疲弱影響，預估庫存調整去化時程將到明年上半年。

凱美預期，明年下半年車用、工控、醫療等應用持穩，若下半年消費電子需求回溫，明年整體營運審慎樂觀。

法人問及明年毛利率表現，凱美指出，今年毛利率受閒置產能影響，不過電阻和電容產品的平均銷售價格（ASP）未呈現斷崖式下滑，預估明年稼動率提升，加上新客戶和新產品挹注、高ASP產品帶動，預期明年毛利率可扭轉今年狀況，朝正面方向發展。

凱美表示，今年中期市況反轉，客戶端悲觀預期下，庫存緊縮，主要受到電子產品銷售下滑因素影響，不過經過第3季和第4季下滑，預期明年農曆春節後，電阻和電容產品庫存水位應該呈現去化狀況，加上明年第1季有農曆過年缺工因素，加速庫存去化，預估明年第2季之後庫存水位可回到健康水準。

凱美在風扇產品營運動能相對佳，今年風扇產品在新客戶與新訂單助攻下，呈現兩位數百分點成長，凱美預估，未來2年在風扇產品雙位數成長可期，明年成長幅度有機會比今年高，預期2年內風扇業績占比可提升至15%。

針對車用布局，凱美表示，在各大產品線會提升車用比重，去年相關占比約5%，今年占比提升至9.2%，車用產品ASP較高，毛利會比一般產品高。

法人問及稼動率走勢，凱美指出，目前電容產品稼動率約7成，電阻稼動率約4成，風扇稼動率在95%以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在產能布局，凱美表示，馬來西亞廠以生產電阻為主，備援產能可助益挹注，未來擴展方向也會以馬來西亞和東南亞市場為主，可就近交貨，因應美中貿易戰，不排除擴大馬來西亞廠生產比重。

從市場來看，凱美表示，大中華區占比約55%，台灣占比約12%，歐洲占比約18%，亞洲占比約13.7%；從產品來看，電容占比約41%，電阻占比約40%，風扇占比約10%。（編輯：楊蘭軒）1111114