蜜望實：去化庫存最重要 盼明年調整完畢

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件代理商蜜望實今天表示，去化庫存是目前最重要課題，期待明年庫存調整完畢後，客戶回補意願提升。法人預期，蜜望實今年業績目標可到新台幣62億元，較去年小幅成長。

蜜望實下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望今年大環境，蜜望實指出，消費電子終端銷售萎縮，主要是全球通膨、俄羅斯對烏克蘭戰爭、地緣政治緊張等不確定性因素干擾，使得消費者擔憂降低消費意願，庫存因而增加。

蜜望實表示，下半年庫存比去年同期增加，也是終端需求趨緩、貿易動能減弱，加上俄烏戰爭及全球通膨因素，利空消息不斷 升息因素使得終端購買力下滑，終端產品庫存水位偏高，壓縮獲利空間。

蜜望實指出，庫存去化速度是最重要課題，期待明年庫存去化，客戶回補意願提升。

法人預期，蜜望實今年業績可到新台幣62億元，較去年小幅成長，衝歷史新高可期。

根據資料，蜜望實主要代理日本大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）積層陶瓷電容（MLCC）與電感產品，蜜望實主要市場以台灣為主，其中筆記型電腦、個人電腦占代理MLCC比重約5成以上，伺服器占比約2成，其他包括車用和通訊等。（編輯：趙蔚蘭）1111114