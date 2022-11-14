成本居高不下 華紙第4季內銷產品擬漲價15%

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（中央社記者賴言曦台北14日電）永豐餘集團旗下林漿紙廠中華紙漿今天召開法人說明會，主管表示，俄烏戰爭未結束，能源和木片供需仍緊張，加上價格仍在高檔，推升成本，因此第4季產品價格將繼續調整，為反映匯率因素，預計內銷產品調漲15%。

受到俄烏戰爭影響，全球木片原料供應吃緊，加上能源價格居高不下，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，今年第4季煤炭價格沒有下降，木片原料價格則從每噸240美元到300多美元都有，而過去歷史最高紀錄每噸才180美元，主因是全球木材仍不足，導致木片仍然短缺。

運價方面，陳瑞和表示，雖然全球運價持續走跌，但運送木片的散裝木片船運價仍維持高檔，以5萬噸至6萬噸的船為例，今年初日租金約為1萬多美元，現在則要3萬至4萬美元。

目前短纖紙漿每噸維持900美元，長纖紙漿落在每噸960至980美元間的高檔水位，展望後續原料走勢，陳瑞和認為，由於木片還在高檔，且至明年仍全球缺料，長纖紙漿則大缺貨，後續原料價格走勢難測，但預估聖誕節後價格應就會往上走。

華紙10月營收新台幣20.52億元，年增13.85%，累計前10月營收199.64億元，年增9.71%。

由於匯率貶值及漿紙價格雙漲影響，華紙前3季合併營收179億，營業額較去年同期增加9%，營業毛利20億元，毛利率11.2%，另來自股利收入及關聯企業利益認列，累計稅前淨利4.6億，前3季每股稅後盈餘（EPS）0.36元。（編輯：楊蘭軒）1111114