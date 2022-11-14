資產重分類引重訊時點爭議 金管會請5壽險陳述意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）6家壽險公司10月起適用資產重分類，外界質疑壽險公司變更經營模式卻沒有即時發布重大訊息，是否違規。金管會表示，已請其中5家壽險陳述意見，待後續收到業者回函，會再處理。

美國急速升息導致股債齊跌，為避免評價波動衝擊淨值，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽及中國人壽共6家壽險公司，自10月起進行金融資產重分類。

不過，壽險公司在9月30日前已變更經營模式，卻直到10月陸續公告適用資產重分類，引起立委關注是否有延遲發布重大訊息疑慮。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，他在會後接受媒體聯訪表示，針對重訊是否延遲公告一事，金管會有發函請保誠人壽以外5家壽險公司陳述意見，主要是要釐清壽險公司有無依照證期局或證交所相關規定，根據重大性原則發布重訊。

金管會證期局長張振山直言，有幾家壽險公司涉及沒有落實資訊公開、延遲發布重大訊息疑慮，有壽險公司至今尚未發布重大訊息，現在正請壽險公司陳述意見，若審酌沒有符合規定，就要裁處。

媒體提問，若壽險公司在9月30日前已變更經營模式，但因當時尚未拍板可進行資產重分類，因此未發布重訊，待確定可進行資產重分類後，才依重大性原則發布重訊，是否仍有違規。

張振山表示，證期局只關切壽險公司資訊公開是否到位，不介入業務管理；根據IFRS 9規定，當事實已發生且已採用，在事實發生2日內應公開資訊，證期局關注的是壽險公司是否符合此規定，至於「事實發生日」，由保險局判定。

金管會保險局副局長林志憲表示，保險局將待收到業者陳述意見後，再說明。（編輯：楊蘭軒）1111114