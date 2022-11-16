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10月房租指數再創高 南部年增2.4%漲幅居冠

2022/11/16 13:07（11/16 13:25 更新）
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主計總處統計，今年10月消費者物價房租類指數創歷史新高。圖為從台北市陽明山高處俯瞰市區住宅大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北16日電）據主計總處最新統計資料，今年10月消費者物價房租類指數為106.89，再創歷史新高。房仲指出，今年下半年，全國房租指數年增率每月皆破2%，進一步觀察各區域10月房租指數年增率，漲幅最大的是南部，年增2.4%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡今天透過新聞稿分析，房價上漲，加上今年中央銀行3度升息，增加購屋壓力，今年以租代買的情況增加，市場租屋需求大，且屋主因貸款利率調升，持有成本增加，因此租金持續攀升。

主計總處資料顯示，近10年來，房租指數一路上揚，成長幅度不輸房價，今年不僅10月房租指數創新高，從7月開始，房租指數年增率更每月都在2%以上，10月年增率來到2.02%。

進一步觀察台灣北、中、南、東4大區域的10月房租指數年增率，成長幅度最大的是南部，年增2.4%，北部則以年增1.95%居次，東部年增1.93%，中部年增1.89%。

朗美囡表示，南部區域中的高雄、台南市，近年有科學園區話題帶動推案量及買氣，進而推升房價，也使高雄和台南出現越來越多屋齡新、價格高的大樓，成為租屋市場主力，因而拉高租金水準。

房租指數年增率居次的北部，因為就業機會多，市場租賃需求也高，加上升息後屋主貸款成本增加，使租金跟著調漲，且北部涵蓋範圍包括新竹縣市，是近年購屋成本拉高最快的地區，使租金一同攀升。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，在通膨壓力下，租金很難看到回檔，因此對租屋族來說，透過分租或選擇較遠的租屋標的，或許是解套的方式。

徐佳馨也提到，不過以租金配置來說，建議應低於家庭收入的1/3，減少租金對生活品質的影響，同時也可儲蓄購屋基金，透過租屋尋找合適的購屋地點及住宅類型，避免年紀越來越大後，面臨在租屋市場選擇越來越少的困境。（編輯：趙蔚蘭）1111116

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