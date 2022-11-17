Google與Apple限制第三方支付影響競爭？公平會：立案調查

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民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會17日證實已立案調查。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者蘇思云台北17日電）民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會今天證實已立案調查中，若平台透過此方式排除其他支付工具的競爭，可能違反公平交易法，最高可罰鍰新台幣5000萬元。

公平會發言人陳志民告訴中央社記者，先前確實收到檢舉，檢舉人提到平台限制消費者在App Store只能使用平台限定的支付管道，確實有個案立案調查中。

陳志民表示，這類調查相對複雜，第一，要檢視平台業者市場力為何，是否具備獨占性；第二，要看是否如檢舉人所說，平台嚴格要求在App Store的支付管道只能用Google Pay或Apple Pay等，不能使用其他支付工具，是否影響市場競爭。

陳志民指出，如果調查後確定可能違法時，平台業者如果提出這樣作法有正當理由，也會綜合評估檢視其正當性是否可信。

陳志民解釋，如果透過這樣方式排除其他支付工具的競爭，可能會有獨家交易問題，違反公平交易法規定，可開罰10萬元以上、5000萬元以下罰鍰。（編輯：翟思嘉）1111117