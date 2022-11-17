科林研發投入1600萬元設獎學金 培育半導體人才

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（中央社記者張建中新竹17日電）半導體設備廠科林研發（Lam Research）今天表示，與台灣4所大學設置論文獎暨傑出科技獎學金，鼓勵理工科系碩博士生從事半導體製程與技術研究，累計已提供超過新台幣1600萬元，有500位以上碩博士生獲獎。

科林研發總經理郭偉毅透過新聞稿表示，台灣是全球半導體產業重鎮，年輕學子為推動產業發展的動力，也是持續驅策新一代半導體技術升級的核心關鍵。

郭偉毅說，科林研發論文獎及傑出科技獎學金是科林研發在台灣及全球培育人才的承諾之一，科林研發同時長期與各大學推行產學合作計畫，培育及支持未來的科學、科技、工程及數學領域人才投身半導體領域，攜手驅動技術限制的突破。

科林研發指出，目前與陽明交通大學、台灣大學、成功大學及清華大學合作設置論文獎暨傑出科技獎學金，鼓勵理工科系碩博士生從事半導體相關製程與技術研究，自1995年起共提供超過1600萬元經費，累計超過500名碩博士生獲獎。

科林研發表示，今年起還設立傑出女性科技獎學金，鼓勵更多科技女力加入科學、技術、工程與數學領域發揮潛能。（編輯：張均懋）1111117