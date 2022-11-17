台灣夏普攜手禾聯碩攻空調市場 設立夏禾電器販賣

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海轉投資夏普（Sharp）旗下台灣夏普，與禾聯碩今天宣布合作成立新公司夏禾電器販賣，布局台灣空調產品市場。

台灣夏普與禾聯碩（HERAN）下午舉行空調產品策略合作發布會，台灣夏普總經理張凱傑表示，雙方成立夏禾電器販賣股份有限公司（SHAHER Air Tech Corp.），希望把日本夏普在海外銷售家電成功經驗複製到台灣。

張凱傑指出，夏普具有百年品牌、日本工藝、空氣淨化技術、智慧科技人工智慧物聯網（AIoT）、品質等5大特色，雙方深度合作，不僅代理品牌和經銷，也積極布局包括家用和商用等空調產品，讓台灣消費者有更多選擇，並帶給市場新的風貌。

禾聯碩副董事長蔡柏毅表示，禾聯碩具有銷售通路、售後服務、在地化工廠、高效倉儲物流、營運等5大特色，在服務維修、倉儲空間、產品配送上具有優勢。

台灣夏普說明，結合自身的研發力、品牌力、技術力，以及禾聯碩的製造力、通路力、服務力，成立夏禾戰鬥團隊，雙方是日台雙DNA融合，發揮一加一大於二的效果。禾聯碩表示，目前不會停止銷售自身品牌的空調產品。

台灣夏普指出，夏普空氣淨化技術累積22年成果，全球搭載自動除菌離子技術的空氣淨化商品，今年累計銷售台數超過1億台，在日本國內市占率達到70%，在東南亞銷售也位居第一，應用領域包括交通運輸、公共設施、居家生活、以及醫療衛生等領域。

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禾聯碩指出，目前在全台傳統經銷通路超過2249間，在實體通路自有展業人員超過248位，也全面進駐虛擬通路；在全台包括台中、嘉義、台南、高雄等地廠辦面積達1.5萬坪，12月將進駐A7新總部，原有2萬7990坪倉儲空間，年底將再增加2萬5500坪面積。

禾聯碩表示，已設立14個服務站，中壢服務站4月已完成，蘆洲、三重地區服務站、台中市新服務站、雲林北港服務站正在計畫中。（編輯：楊凱翔）1111117