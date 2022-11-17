更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 產經

迎疫後曙光 電影類娛樂稅前10月4099萬超車2021全年

2022/11/17 19:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）COVID-19疫情逐漸獲得控制，電影業有望迎來疫後曙光。據統計，今年前10月電影類娛樂稅的營業總額達新台幣56億元，稅額4099萬元，雙雙超過去年全年水準。

財政部統計處今天發布統計通報指出，電影為民眾常見消費娛樂，也形塑相關產業鏈，據文化創意產業發展年報統計，民國106年至108年電影產業總銷售額約300億元，其中電影院貢獻近4成，其餘為電影製作、發行等相關產業。

不過，109年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民眾觀影意願，以及後續管制措施，電影院銷售額逐步下滑。

從娛樂稅觀察，財政部統計處指出，電影類娛樂稅同步受疫情干擾，稅收規模一路由原本的億元出頭，驟降至5000萬元以下，去年電影娛樂稅額甚至僅有3403億元；不過，今年前10月則已達4099億元，優於去年全年表現。

同時，今年前10月電影類娛樂稅的營業總額56億元，也已超過去年全年水準的50億元，財政部統計處表示，隨年底數部商業大片上映，今年電影營業總額有望出現疫情後高點。

檢視電影票房來源，財政部統計處指出，美國居大宗，長期占逾5成，加計日、韓及國片，共占逾9成；國片占比多在1成，過去2年則因「當男人戀愛時」、「角頭－浪流連」、「月老」等數部破億票房電影挹注，占比提高達2成。日本則分別於109年、111年因人氣動畫電影上映，占比逾1成5。

另外，觀察票價走勢，財政部統計處表示，由於IMAX高畫質或3D等觀影設備升級，票價也隨之提高。從107年的231元，增加至今年的253元，增幅約1成， 其中以強調聲光效果的美國好萊塢電影票價最高，平均258元，日、韓片居次，國片票價與增幅相對較低。

從電影級別檢視，為廣納各年齡層觀眾，財政部統計處指出，從107年至今年，保護級影片（未滿6歲不得觀賞） 為大宗，占比多在3至4成間，輔導15歲級與限制級占比合計，大多低於1成5。（編輯：楊蘭軒）1111117

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黑豹2掀觀影熱潮 刷新11月開映票房紀錄