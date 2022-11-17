迎疫後曙光 電影類娛樂稅前10月4099萬超車2021全年

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（中央社記者張璦台北17日電）COVID-19疫情逐漸獲得控制，電影業有望迎來疫後曙光。據統計，今年前10月電影類娛樂稅的營業總額達新台幣56億元，稅額4099萬元，雙雙超過去年全年水準。

財政部統計處今天發布統計通報指出，電影為民眾常見消費娛樂，也形塑相關產業鏈，據文化創意產業發展年報統計，民國106年至108年電影產業總銷售額約300億元，其中電影院貢獻近4成，其餘為電影製作、發行等相關產業。

不過，109年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民眾觀影意願，以及後續管制措施，電影院銷售額逐步下滑。

從娛樂稅觀察，財政部統計處指出，電影類娛樂稅同步受疫情干擾，稅收規模一路由原本的億元出頭，驟降至5000萬元以下，去年電影娛樂稅額甚至僅有3403億元；不過，今年前10月則已達4099億元，優於去年全年表現。

同時，今年前10月電影類娛樂稅的營業總額56億元，也已超過去年全年水準的50億元，財政部統計處表示，隨年底數部商業大片上映，今年電影營業總額有望出現疫情後高點。

檢視電影票房來源，財政部統計處指出，美國居大宗，長期占逾5成，加計日、韓及國片，共占逾9成；國片占比多在1成，過去2年則因「當男人戀愛時」、「角頭－浪流連」、「月老」等數部破億票房電影挹注，占比提高達2成。日本則分別於109年、111年因人氣動畫電影上映，占比逾1成5。

另外，觀察票價走勢，財政部統計處表示，由於IMAX高畫質或3D等觀影設備升級，票價也隨之提高。從107年的231元，增加至今年的253元，增幅約1成， 其中以強調聲光效果的美國好萊塢電影票價最高，平均258元，日、韓片居次，國片票價與增幅相對較低。

從電影級別檢視，為廣納各年齡層觀眾，財政部統計處指出，從107年至今年，保護級影片（未滿6歲不得觀賞） 為大宗，占比多在3至4成間，輔導15歲級與限制級占比合計，大多低於1成5。（編輯：楊蘭軒）1111117