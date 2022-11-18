疫後求職需求調查：居家上班網路聲量大降7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）根據網路留言統計的疫後求職需求調查報告指出，追蹤近兩年內「WFH」（居家上班）話題的網路聲量表現，今年總聲量較去年同期大幅下降近7成，其中WFH負面聲量，比去年增加近5個百分點。

公關公司「十分好創意」與Social Lab社群實驗室合作，透過OpView社群口碑資料庫追蹤近3個月網友熱議的「職場評估要點」相關話題，今天發布疫後求職需求調查報告，統計出友關心的職場評估要點。

統計針指出，最多網友在意公司的「待遇與制度」，很多人直言，工作就是為了賺錢，因此薪水、年終與績效獎金等等待遇，直接影響職場選擇。

而一天24小時之中，工作就占了至少8小時，因此不少網友也重視「辦公環境」，除了空間舒適，職場安全更是網友重視的其中一個內容。

受到近兩年的疫情影響，不少公司改為遠端工作、可居家上班、甚至撤掉辦公室，讓WFH成為常態的上班模式；疫情也加速外送服務業的發展，越來越多人投入工作時間更為彈性的外送服務業，使得「工作形態」首次成為選擇職場的條件之一。

根據OpView社群口碑資料庫調查近兩年關於WFH的話題，今年總聲量較去年同期下降近7成，而2021年正面聲量與負面聲量為67.3%比32.7%，2022年正面聲量比負面聲量則為62.5%比37.5%。顯示今年負面聲量成長近5個百分點。

專家分析指出，兼具彈性與自由度的WFH工作模式，剛推出時多受到正面看待與追隨，而在多數人真正體驗過居家辦公一段時間後，開始對於WFH的看法有所改觀，雖然今年的話題熱度降低，但綜觀整體社群對於工作模式上的討論更趨於理性。

不過在WFH的優點方面，有網友表示「光減少通勤碳排放就可以救地球啦」，還可以利用省下的通勤時間好好休息，對通勤族來說是一大福音。而「工作時間自由」也是WFH的優點之一，完成工作後就可自由安排時間，讓時間運用更有彈性。另外，WFH的優點還包含在家上班少了主管與同事面對面的壓力，事情做完就能自行下班，「不需硬要裝忙拖時間」。

但大多選擇「公司上班」的民眾認為，「工作效率」會是一大問題，不少留言回應在家工作不只沒有工作的氛圍，工作效率低，沒有上下班的感覺，也可能會遇到有同事直接失聯；而家裡有小孩的的家長表示，孩子是居家辦公的夢魘，寧願去公司上班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，也有網友表示，無法放棄「公司環境福利」，提到「雖然要去辦公室需要比較早起，但跟同事有適當社交、去辦公室可以有免費冷氣、免費點心」。

十分好創意董事長楊忠翰綜合近30年經營管理經驗指出，無論在家或是到公司上班，依據每個人的工作方式與人格特質，適合的形態也有所不同，企業可以參考網友的需求作為未來徵才提供條件的考量，而求職者也可以客觀評估求職的單位條件，為自己爭取最好的環境與應有的權利。（編輯：趙蔚蘭）1111118