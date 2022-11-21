燁聯擬砸53.5億 擴大碳鋼產能增設太陽能發電系統

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（中央社記者賴言曦台北21日電）國內不鏽鋼大廠燁聯今天表示，為提升產品市場競爭力，達到節能減碳、循環經濟的永續目標，經董事會決議通過進行全廠設備新增及改造計畫案，預計投資金額為新台幣53.5億元。

燁聯今天透過重訊說明，這次的投資計畫包含擴大碳鋼產能；提升煉鋼產品組合及高值化；熱軋產能擴建、品質提升及自動化；提升冷軋產能；提升綠能使用率，新增設置1.46萬KWP（峰瓩）太陽光電發電系統；環境保護及循環經濟；升級資訊管理系統。預計今年起陸續展開相關工程。

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另外，燁聯董事會今天也通過辦理銀行聯貸案，由兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行，授信總額度約158.28億元，這起聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時額度為準。

燁聯說明，聯貸目的為改善財務結構、充實中期營運資金及產能擴充與製程優化，並償還既有金融機構借款、充實營運資金、購置機器設備暨其附屬設備相關工程支出及建（購）置太陽能發電設備的所需資金。（編輯：林興盟）1111121