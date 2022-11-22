玉晶光：VR產品對明年營收應有很大加分效果

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（中央社記者張良知台北22日電）鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶今天指出，第4季及明年第1季營收有機會比往年同期好，手機鏡頭朝高畫素升級趨勢不會停止。今年VR（虛擬實境）產品營收貢獻不大，明年起客戶陸續有新機種上市，對整體營收貢獻應該有很大的加分效果。

玉晶光今天舉行法人說明會，今年第3季營收達新台幣71.77億元，創下歷史新高，年增21%；受惠營收規模放大及新台幣貶值效應，毛利率衝上41.96%，創7季來新高，季增4.57個百分點，年增5.52個百分點。玉晶光第3季稅後淨利17.28億元，季增3.62倍，創單季新高，每股盈餘15.34元，優於第2季3.32元及去年同期8.71元。

玉晶光累計今年前3季營收134.69億元，年增22%，毛利率為38.21%；營業利益25.66億元，年增42%；稅後淨利24.29億元，年增76.8%，每股盈餘21.57元，已超越去年全年20.52元。

觀察玉晶光今年前3季產品比重，千萬畫素以上營收占比達47%，千萬畫素以下為13%，其他包括AR/VR、ToF（Time-of-Flight，飛時測距）鏡頭等為40%。

陳天慶指出，今年有俄烏戰爭及疫情影響，市場混沌不清，但玉晶光仍繳出一張不錯成績單；展望第4季及明年第1季，營收有機會比往年同期好，最終成果看客戶拉貨而定，獲利多寡則要看工廠良率而定。

提到光學產業前景，陳天慶表示，手機鏡頭朝高畫素升級的趨勢應該還不會停止，為了讓拍攝距離拉長，會用潛望式的設計去彌補手機厚度的不足。潛望式鏡頭在手機的運用已有多年，玉晶光目前正在出貨的是潛望式加上zoom功能的鏡頭，也有單純潛望式的鏡頭在配合客戶開發，進度也都符合預期。

針對某客戶減少VR相關投資或裁員，陳天慶指出，對VR產業仍給予很高期待，VR產品目前針對客戶的需求而有不同的出貨型態，有單片、多片及鏡片模組；雖然今年VR相關產品占公司整體營收比重不大，但明年起客戶陸續有新機種上市，對整體營收貢獻應該有很大的加分效果。

總經理郭英理對明年看法持正向看待，他說，整體成長動能來自光學元件、手機、VR及AR小鏡頭都會有新產品推出；但2023年大環境仍是挑戰，會謹慎面對並與客戶溝通，將產能及新產品開發到位，以產銷平衡做到高品質低成本製造。

郭英理表示，玉晶光在汽車鏡頭的布局不會缺席，目前出貨較專注在中高階ADAS（先進駕駛輔助系統）及無人駕駛部分，出的量不多。

產能規劃方面，郭英理指出，玉晶光產能一直都很緊，每年上半年規劃好，做到產銷平衡，因應吃緊的下半年需求，全年才會很順利。（編輯：楊蘭軒）1111122