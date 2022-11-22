2022台灣最佳國際品牌出爐 華碩趨勢科技奪冠亞軍

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）經濟部工業局主辦的「2022台灣最佳國際品牌價值」榜單出爐，今年由華碩電腦、趨勢科技及旺旺蟬聯前三名，且前25名總體價值增長12%，達到131.22億美元。

工業局今天透過新聞稿表示，台灣國際品牌價值調查是由工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，並提出今年品牌的趨勢關鍵字為「預見．創局」。

工業局表示，全球市場瞬息萬變，今年台灣品牌仍展現高度韌性與競爭力，其中台灣最佳國際品牌前25名的總體價值增長12%，達到131.22億美元，締造連3年逾百億美元價值的態勢。

工業局歸納，今年台灣各領域品牌發展有6大關鍵議題，包括科技領域品牌著眼於「跨域應用、多元賦能」，電子消費領域品牌著墨「個性表達、創新驅動」，零售領域品牌則洞察「社交互動、全面布局」。

金融服務領域品牌奠定了「彈性自主 X 前瞻應用」發展方向，運動健康領域品牌積極發展「沉浸場景 X 共創體驗」，工業製造領域品牌則實踐「智能領航 X 永續升級」。

放眼未來，工業局表示，Interbrand建議台灣品牌要關注3大重點，包括第一，將ESG理念與品牌行動緊密結合，具體實踐；第二，塑造差異化、難以被複製的品牌理念，成為消費者心中無法取代的存在；第三，品牌策略及業務計畫深度扣合，驅動品牌走向長遠未來。

「2022台灣最佳國際品牌價值」榜單前10名，依序為華碩電腦、趨勢科技、旺旺、聯發科技、研華、巨大集團、宏碁、國泰金控、中信金控、美利達。

第11至25名，依序為中租控股、台達電子、聯強國際、美食達人、統一企業、正新橡膠、微星科技、喬山健康、威剛科技、克麗緹娜、創見資訊、技嘉科技、桂盟國際、元太科技、上銀科技。（編輯：林興盟）1111122