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中國疫情疑慮增 亞股走勢分歧

2022/11/22 18:38
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（中央社香港22日綜合外電報導）亞股今天表現不一，投資人憂心中國最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將導致北京當局重返嚴格的防疫封鎖措施，當地的封控措施已對中國這個全球第二大經濟體帶來嚴重打擊。

法新社報導，分析師說，最新疫情發展凸顯中國要擺脫危機還有漫漫長路要走。中國國家主席習近平堅守清零政策，這項政策被認為是造成中國經濟惡化的原因。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「中國的重新開放還在未定之天，（市場）風險情緒面臨壓力。」

「部分投資人相信中國的重新開放只會是徒具形式，而且會在（世界衛生組織）將COVID降級為地方性流行病（endemic disease）時促成。」

美國感恩節假期將屆，美股成交量轉為清淡，華爾街股市昨天收跌。

美國聯邦準備理事會（Fed）最新會議紀要將於23日公布，值此通膨攀抵40年高點、以及經濟浮現減緩跡象之際，投資人將從中一窺聯準會官員的看法。

香港股市今天連續第5個交易日下跌，恆生指數收跌1.3 %，來到17424.41點。上海綜合股價指數收漲0.1%，來到3088.94點。日股基準日經指數收漲0.6%，來到28115.74點。

至於其他亞洲股市，雪梨、新加坡、馬尼拉股市等收漲；首爾、威靈頓和雅加達等股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111122

#中國
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#殷尼斯
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