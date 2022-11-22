更多編輯台推薦新聞：
梅西5度征戰世界盃足球賽 最後一舞盼率阿根廷奪冠
運動

梅西5度征戰世界盃足球賽 最後一舞盼率阿根廷奪冠

橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲
國際

橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

世足直播派對登場 中華電：拚2500萬總收視人次

2022/11/22 18:50（11/22 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信舉辦世足直播派對，個人家庭分公司總經理蘇添財（左3）表示，中華電信MOD、Hami Video完整轉播卡達世足賽64場賽事，本屆世界盃還未開踢，便感受到運動迷的殷殷期盼。中央社記者江明晏攝 111年11月22日
中華電信舉辦世足直播派對，個人家庭分公司總經理蘇添財（左3）表示，中華電信MOD、Hami Video完整轉播卡達世足賽64場賽事，本屆世界盃還未開踢，便感受到運動迷的殷殷期盼。中央社記者江明晏攝 111年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）2022 FIFA卡達世界盃開踢，中華電信今天於台北東區服務中心舉辦世足直播派對，中華電表示，開賽前流量已提高10多倍，目標本屆總收視人次達2500萬，預估比上屆的1700萬人次，成長近5成。

2022 FIFA卡達世界盃開踢，中華電信今天於台北東區服務中心舉辦世足直播派對，下午即在門市外展開足球互動遊戲暖身活動，吸引不少民眾目光，並在晚間5時50分透過大螢幕直播阿根廷對上沙烏地阿拉伯。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信MOD、Hami Video完整轉播卡達世足賽64場賽事，本屆世界盃還未開踢，便感受到運動迷的殷殷期盼，除了客戶數顯著增加，「卡達世足專區」在開賽前倒數10天時，流量已提高10多倍，目標總收視人次達2500萬，比上屆世界盃的1700萬人次，成長近5成。

中華電也指出，2022 FIFA世界盃開幕戰是地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比達3倍之高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電進一步指出，本屆世足有效引流更多的新用戶加入，新用戶比例成長2.7倍，顯示四年一度的世足國際運動盛事受到國內眾多球迷高度關注。

此外，為迎接四年一度的世界盃足球國際運動盛事，中華電信個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，在開賽前兩個多月即成立300餘人的世足應變專案團隊，進行多次測試及建置完整備援機制；賽事期間就行動、固網、數據、國際電路（海纜）及衛星等網路設備進行24小時監控及優化作業，確保近一個月的世足賽事提供MOD及Hami Video客戶穩定的觀賽服務。（編輯：林興盟）1111122

#中華電
#中華電信
#世界盃
世界盃
卡達破獲世界盃首樁毒品走私 查獲止痛藥曲馬多 美世足賽人氣升溫 舊金山球迷期待下屆主場觀賽
蘇添財
中華電攜手文策院 推動台灣VR影視內容 中華電500M用戶增2倍 光世代推優惠挺新鮮人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族