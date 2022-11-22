世足直播派對登場 中華電：拚2500萬總收視人次

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（中央社記者江明晏台北22日電）2022 FIFA卡達世界盃開踢，中華電信今天於台北東區服務中心舉辦世足直播派對，中華電表示，開賽前流量已提高10多倍，目標本屆總收視人次達2500萬，預估比上屆的1700萬人次，成長近5成。

2022 FIFA卡達世界盃開踢，中華電信今天於台北東區服務中心舉辦世足直播派對，下午即在門市外展開足球互動遊戲暖身活動，吸引不少民眾目光，並在晚間5時50分透過大螢幕直播阿根廷對上沙烏地阿拉伯。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信MOD、Hami Video完整轉播卡達世足賽64場賽事，本屆世界盃還未開踢，便感受到運動迷的殷殷期盼，除了客戶數顯著增加，「卡達世足專區」在開賽前倒數10天時，流量已提高10多倍，目標總收視人次達2500萬，比上屆世界盃的1700萬人次，成長近5成。

中華電也指出，2022 FIFA世界盃開幕戰是地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比達3倍之高。

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中華電進一步指出，本屆世足有效引流更多的新用戶加入，新用戶比例成長2.7倍，顯示四年一度的世足國際運動盛事受到國內眾多球迷高度關注。

此外，為迎接四年一度的世界盃足球國際運動盛事，中華電信個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，在開賽前兩個多月即成立300餘人的世足應變專案團隊，進行多次測試及建置完整備援機制；賽事期間就行動、固網、數據、國際電路（海纜）及衛星等網路設備進行24小時監控及優化作業，確保近一個月的世足賽事提供MOD及Hami Video客戶穩定的觀賽服務。（編輯：林興盟）1111122