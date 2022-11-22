遭質疑花蓮酒廠土地開發回饋金打水漂 台酒4點澄清

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（中央社記者張璦台北22日電）媒體報導，台酒花蓮酒廠土地開發案卡關，新台幣6800多萬元回饋金打水漂；台酒提出4點說明指出，董事長丁彥哲上任後，續與地方政府溝通，盼促成設置太陽光電案，但最終未有共識，而這筆土地開發回饋金，是上繳工業局的。

媒體報導指出，接獲爆料台酒緊鄰七星潭風景特定區的4筆土地，台酒採取地上權標案且「先做土地變更再招商」，向花蓮縣政府申請土地變更並繳交6845萬回饋金，但開發案卡關，回饋金打水漂；爆料者對台酒近年營收衰退、關閉營業所等經營方針也多所質疑。

台灣菸酒公司今晚發布新聞稿指出，首先，花蓮酒廠土地開發案始於民國103年，當時的6845萬元是土地使用類別變更回饋金，主要是繳交給經濟部工業局，時空背景變動之下，108年3月13日也配合經濟部能源政策，推動設置太陽能光電案。

台酒表示，丁彥哲108年3月28日上任後，也持續推動和地方政府溝通，希望促成國家的多元能源政策，期間更有8、9家廠商參標，但與地方政府的期待沒能一致；事實上，花蓮地區的地面型太陽能案，不是只有台酒未能成案，包括民間與工業局等公務部門的申請案，至今都無法成案。

第二，台酒指出，公司近些年營收確實和減少香菸的代工有一些關係，但近幾年國際原物料上揚、俄烏戰爭、民生物資運費上揚、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊餐飲市場，公司配合防疫政策生產平價防疫酒精，並努力自行吸收成本，堅持穩定售價，這都會使營收數字看起來不漂亮。

台酒表示，事實上，截至去年，公司稅前盈餘都能達到財政部期許的目標，甚至出現超前盈餘的情形，以營收和稅前盈餘貢獻度為例，107年台酒公司盈收714億元，稅前盈餘達到91.7億元，108年盈收618億元左右，稅前盈餘也高達91.1億元，差不到1億元，對國庫貢獻一直有達到目標；所以行政院去年對台酒公司的工作考成的分數，是近年來最高的。

第三，啤酒生產部分，台酒指出，歷年自5月起是啤酒市場旺季，以產程規劃本來就會在3、4月超前部署，北部缺水危機也促使啤酒廠提早因應，未料5月起防疫政策禁止餐飲內用，啤酒面臨銷售困境，為免造成浪費，也積極提出促銷方案，這是一般商業活動正常運作的範疇，也因為公司銷售策略應用得宜，未造成虧損，反而貢獻部分營收。

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第四，台酒表示，公司近年退休員工遽增，年輕員工增加不少，為讓公司未來能走得更遠、更能符合市場競爭，一直在做組織檢討調整及數位化轉型，改造工程也特別請國內具規模的四大會計顧問公司參與競標，規劃現代化的營運模式，主要是希望能在專業帶領下，讓百年公司的轉變改革，更能符合未來的期許並永續發展。（編輯：楊蘭軒）1111122

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