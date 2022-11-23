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明年股利發不發？開發金坦言有挑戰

2022/11/23 19:49
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）全球股債市動盪，拖累部分金控其他權益轉為負值，恐進一步衝擊配息能力；中華開發金控今天舉行法說會，總經理龐德明坦言，股利發放將「更有挑戰性」。

中華開發金控今天舉辦2022年第3季法人說明會，公布今年前3季累計稅後淨利突破新台幣200億元、達到203.2億元，於金控同業中排名第四，每股盈餘則為1.21元。

不過今年股債市動盪，外界聚焦股民眾多的開發金，股利發放是否受到影響；龐德明表示，去年股利是1元，配發率達43%，今年則因為OCI（其他綜合損益）會計科目虧損，「股利發放更有挑戰性」。

龐德明接著指出，主管機關對於金控使用資本方式有些建議，因此開發金將待主管機關決議後，才能夠決定股利發放措施。

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至於主管機關態度，其實金管會22日已經表態，現行規定對於金控以資本公積或法定盈餘公積分配股利並無要求，但若金控要這麼做，應考量是否會影響自己或子公司財務結構健全性，態度明顯保守。

面對整體環境的波動與挑戰，開發金表示，旗下各子公司獲利維持穩健，公司也將積極推動全方位發展，並持續聚焦「數位躍升」及「顧客導向」，打造數位平台以提供客戶更創新便捷的金融服務體驗。（編輯：楊凱翔）1111123

#龐德明
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龐德明
開發金上半年稅後淨利136億元 中壽貢獻最大
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