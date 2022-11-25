更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
首頁 / 產經

10月製造業測驗點探兩年半新低 張建一：最糟時刻未到

2022/11/25 12:10（11/25 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台經院25日公布10月製造業營業氣候測驗點，下探兩年半新低。圖為高雄市一處電纜線製造業工作情形。（中央社檔案照片）
台經院25日公布10月製造業營業氣候測驗點，下探兩年半新低。圖為高雄市一處電纜線製造業工作情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）通膨陰影未散，全球景氣持續放緩，進而衝擊台灣經濟表現，台經院今天公布的10月製造業營業氣候測驗點已經連續10個月下跌，且下探兩年半新低；台經院院長張建一更指出，最糟的時刻還沒到來。

台經院今天公布三大產業營業氣候測驗點，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑，其中製造業營業氣候測驗點為84.20點，月減0.43點，下滑程度趨緩，但仍創下2020年5月以來新低紀錄。

張建一指出，美歐通膨仍高、俄烏戰事未平息，導致全球需求持續放緩，經濟前景充滿不確定性，而且世界貿易組織（WTO）預測2023年全球貿易成長率恐只剩1%，綜合上述因素，最糟的時刻恐怕還沒到來。

進一步觀察台灣製造業表現，台經院分析，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，因此製造業廠商對當月與未來半年景氣看法多呈悲觀與持平。

不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，如果接下來中國解封、消費力道回溫，廠商庫存問題可望慢慢緩解，也因此，廠商對未來半年看好比例稍增，期待明年第2季後春燕來臨。

但孫明德提醒，中國民眾悶了很久，一旦解除封控，迎來消費大爆發，很可能就像先前的歐美，物價大爆衝，必須審慎關注。

至於服務業、營建業營業氣候測驗點，分別為91.09點及85.10點，雙雙較9月下滑，且營建業月減5.24點，跌勢頗重。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，在貨幣政策趨向緊縮、房市政策無鬆綁空間、買賣雙方對於價格認知差距拉大等利空籠罩的情況下，房市大環境短期難以改善，呈現「量再縮、價微跌」格局；尤其還有一波預售屋完工交屋，明年大量新增供給進入市場後，對房市的變化值得關注。（編輯：林淑媛）1111125

#台經院
#孫明德
#張建一
延伸閱讀
明年保3落空 台經院估2023台灣經濟成長僅2.91%無薪假人數增796人 單一資訊電子業逾300人10月工業生產、製造業連2黑 經部：全年仍有望正成長21世紀貿易倡議談判 鄧振中：盼年底能簽階段性協定
孫明德
中國房市旺季崩盤 專家：習近平恐淪口號治國新台幣睽違近6年再現32元 專家估強勢美元今年底可望觸頂
張建一
股匯狂飆 新台幣大漲逾5角創近2個月新高台經院看淡房市928檔期 建商口袋深降價還是難
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族