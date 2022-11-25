10月製造業測驗點探兩年半新低 張建一：最糟時刻未到

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）通膨陰影未散，全球景氣持續放緩，進而衝擊台灣經濟表現，台經院今天公布的10月製造業營業氣候測驗點已經連續10個月下跌，且下探兩年半新低；台經院院長張建一更指出，最糟的時刻還沒到來。

台經院今天公布三大產業營業氣候測驗點，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑，其中製造業營業氣候測驗點為84.20點，月減0.43點，下滑程度趨緩，但仍創下2020年5月以來新低紀錄。

張建一指出，美歐通膨仍高、俄烏戰事未平息，導致全球需求持續放緩，經濟前景充滿不確定性，而且世界貿易組織（WTO）預測2023年全球貿易成長率恐只剩1%，綜合上述因素，最糟的時刻恐怕還沒到來。

進一步觀察台灣製造業表現，台經院分析，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，因此製造業廠商對當月與未來半年景氣看法多呈悲觀與持平。

不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，如果接下來中國解封、消費力道回溫，廠商庫存問題可望慢慢緩解，也因此，廠商對未來半年看好比例稍增，期待明年第2季後春燕來臨。

但孫明德提醒，中國民眾悶了很久，一旦解除封控，迎來消費大爆發，很可能就像先前的歐美，物價大爆衝，必須審慎關注。

至於服務業、營建業營業氣候測驗點，分別為91.09點及85.10點，雙雙較9月下滑，且營建業月減5.24點，跌勢頗重。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，在貨幣政策趨向緊縮、房市政策無鬆綁空間、買賣雙方對於價格認知差距拉大等利空籠罩的情況下，房市大環境短期難以改善，呈現「量再縮、價微跌」格局；尤其還有一波預售屋完工交屋，明年大量新增供給進入市場後，對房市的變化值得關注。（編輯：林淑媛）1111125