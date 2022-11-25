台股小跌5.49點週線連4紅 台積電單週上漲11元

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（中央社記者張建中台北25日電）台股今天震盪收小跌5.49點，未能站穩14800點關卡，本週指數仍上揚273.52點。台積電收在498元，今天上漲2元，本週揚升11元，為盤面焦點。

台股加權指數收在14778.51點，下跌5.49點，跌幅約0.04%，成交值新台幣2308.77億元；本週指數上漲273.52點，週線連4紅。

台積電股價震盪走高，收在498元，上漲2元，朝500元關卡邁進，本週上揚11元。股王大立光及股后信驊分別下跌65元及75元，力旺等高價股也紛紛下挫，影響電子類股指數小跌0.1%。

傳統產業股漲跌互見，華新股價勁揚逾3%，收在45.25元，推升電纜類股指數上漲逾2%，表現最強勢；生技類股指數下挫1.48%，表現相對疲弱。

疫後解封，晶華酒店外籍旅客大幅成長3到4倍，激勵股價一度衝上202元，創3年多來新高價，終場收在199.5元，上漲3元。不過，美食-KY及王品股價同步下挫逾2%，影響整體觀光類股指數下跌0.11%。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要未如市場想像鷹派，有助市場氣氛好轉，不過聯準會主席鮑爾預計下週公開談話，相關內容值得留意。（編輯：趙蔚蘭）1111125