更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股小跌5.49點週線連4紅 台積電單週上漲11元

2022/11/25 14:16（11/25 14:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股25日震盪收小跌5.49點，未能站穩14800點關卡，單週指數上揚273.52點。（中央社檔案照片）
台股25日震盪收小跌5.49點，未能站穩14800點關卡，單週指數上揚273.52點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北25日電）台股今天震盪收小跌5.49點，未能站穩14800點關卡，本週指數仍上揚273.52點。台積電收在498元，今天上漲2元，本週揚升11元，為盤面焦點。

台股加權指數收在14778.51點，下跌5.49點，跌幅約0.04%，成交值新台幣2308.77億元；本週指數上漲273.52點，週線連4紅。

台積電股價震盪走高，收在498元，上漲2元，朝500元關卡邁進，本週上揚11元。股王大立光及股后信驊分別下跌65元及75元，力旺等高價股也紛紛下挫，影響電子類股指數小跌0.1%。

傳統產業股漲跌互見，華新股價勁揚逾3%，收在45.25元，推升電纜類股指數上漲逾2%，表現最強勢；生技類股指數下挫1.48%，表現相對疲弱。

疫後解封，晶華酒店外籍旅客大幅成長3到4倍，激勵股價一度衝上202元，創3年多來新高價，終場收在199.5元，上漲3元。不過，美食-KY及王品股價同步下挫逾2%，影響整體觀光類股指數下跌0.11%。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要未如市場想像鷹派，有助市場氣氛好轉，不過聯準會主席鮑爾預計下週公開談話，相關內容值得留意。（編輯：趙蔚蘭）1111125

#台積電
#聯準會
#鮑爾
延伸閱讀
Fed偏鴿台股勁揚 法人：後續觀察外資動向及成交量能台經院：歐美緊盯台灣選舉 攸關未來國際合作研調：2023年全球晶圓代工營收恐負成長
鮑爾
美股感恩節休市 法人：續關注美升息動向聯準會放鷹美元彈升 新台幣走貶收32.245元
劉坤錫
巴菲特買進ADR 台積電：歡迎投資人長期持有台股放量漲連2天皆逾2000億 法人：後續仍看美股臉色
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
12月台股期指跌71點