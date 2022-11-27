選舉落幕 法人：台股關注外資動態及作帳行情

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）九合一選舉落幕，民進黨挫敗，法人表示，根據歷史經驗顯示，台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，往往能持續多頭行情；選後台股有望回歸基本面表現，外資動態、年底作帳行情與元月資金效應是觀察重點。

根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達8成以上。

針對九合一大選選後台股表現，大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，與中央層級的大選不同，地方首長主要施力點為著重地方建設。在野黨此次大勝，如何與中央爭取預算建設地方，將值得持續關注。

展望後市，鄭翰紘表示，觀察過去4次台灣大選後的台灣加權指數表現，6個月後表現均為正報酬。他認為，今年選舉熱度相對較低，加上日前中美雙方會晤後，目前台灣地緣政治風險下降，升息因素市場已逐步消化，台股有望回歸基本面表現，進入年底，將有機會受惠於作帳行情與元月資金效應。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，歷次台股不僅在選前有選舉行情，選後也非選舉行情的結束。根據統計，加權指數在近7年來的總統、市長大選後一季，往往能持續多頭行情；至選後半年、一年更是繳出100%正報酬。

柯鴻旼分析，從美股今年選後續揚的例子來看，選舉過後有利於股市表現，加上台股今年回檔10個月之久，11月以來外資反手開始積極回補，金額僅有今年賣超的一成水準，若新台幣升值及外資持續回流，將有助台股反彈行情。（編輯：張良知）1111127