工商團體：待封控放寬、人事底定 農曆年後組團訪陸

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（中央社記者曾智怡台北28日電）中共20大結束，工商團體力促恢復兩岸交流並擬安排出訪。工總今天表示，將待中國封控放寬、中共20大後相關人事底定再規劃出訪；商總指出，台灣明年初可能面臨內閣改組，「過完（農曆）年出訪會較為實際一點」。

工總秘書長陳益民今天告訴中央社記者，照慣例理事長上任都會安排率團赴中國大陸，但目前還在評估何時前往，原因有二，首先是中國大陸封控尚未解除，前往中國尚需隔離期，且不同省有不同封控作法，技術上不可行。

其次是中共20大後，行政部門人事尚未底定，預期要等到明年3月中下旬兩會之後，才會確定包含國台辦主任在內等人事布局。

商總理事長許舒博指出，待20大結束、人事變革完成再出訪較有實質意義，況且現在台灣大選剛結束，內閣面臨改組；等改組完成，工商界會先與政府相關部門取得一定共識後，再到對岸坐下來談，溝通緩和兩岸關係方法，「過完年出訪會較為實際一點」。

許舒博表示，工商團體出訪無法代表兩岸簽訂任何協議，但可傳達兩岸渴望和平穩定的共同心聲，尤其商總最重視的是食品、觀光、文化、教育產業經貿交流。

三三會則規劃與工商協進會共同組團訪問中國大陸，三三會理事長林伯豐先前受訪透露，訪問地點初步規畫以上海市，江蘇省的南京、鹽城、泰安、徐州、淮安等台商聚集的重點城市為主。

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另外，兩岸企業家峰會年會12月20日在廈門開幕，台灣方理事長、前行政院長劉兆玄將率團參加。許舒博表示，峰會能接觸的成員多為卸任官員，但雙方洽談仍有助於傳遞內部訊息，透過洽談了解各自重視事項，有助於後續工商團體實際參訪。

工商協進會表示，作為兩岸企業家峰會會員，基於隔離考量，這次將以視訊參與峰會；至於與三三會組團出訪一事，工商協進會全力配合辦理。（編輯：林克倫）1111128