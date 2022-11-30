外資買超台股202億元 加碼台企銀5.06萬張最多

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天上漲169.91點，收在14879.55點，成交金額新台幣2719.26億元，外資及陸資買超202.12億元，敲進金融股及反向ETF（指數股票型基金）為主，以台企銀買超5.06萬張最多。

台股今天開低走高，在塑化股帶動下，指數由黑翻紅，由於MSCI調整生效，尾盤爆出730億元大量，權值電子股台積電順勢翻紅，終場加權指數上漲169.91點，以14879.55點作收，續創近2個半月收盤新高。

觀察外資買超前10名個股，金融股占4席，前2名為台企銀、新光金，分別買超5.06萬張、2.84萬張。其餘依序為元大台灣50反1、永豐金、華新、統一、陽明、遠東新、聯電、兆豐金。

外資賣超族群以航空雙雄為主，華航賣超1.93萬張，長榮航賣超1.19萬張，分居前2名。第3至10名依序為國泰金、鴻海、友達、漢翔、國泰智能電動車、華邦電、金橋、元大滬深300正2。

投信今天買超3.47億元，加碼金融及鋼鐵股，前5名包括中鋼、開發金、中信金、元大滬深300正2、元大金。（編輯：楊蘭軒）1111130