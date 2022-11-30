第一金：明年配息率可望維持6成 房市價跌有限

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（中央社記者張璦台北30日電）全球股債動盪，拖累部分金控其他權益轉為負值，影響配息能力。其他權益仍為正數的第一金今天表示，明年確定可配發股息，目標配發率維持在6成水準；展望明年房市，預估價跌空間有限，但量將縮減，整體議價空間會變大。

第一金控今天舉行法說會公布第3季營運狀況，前3季稅後淨利為新台幣164.28億元，在市場震盪變化下，表現接近去年同期水準，年減僅0.6%，主要是來自子公司第一銀行的好表現。

第一金進一步指出，銀行業務方面，前3季放款年成長達11.8%為一大亮點，其中以外幣放款最佳，單看海外分行放款量能，達26.8%的雙位數成長，顯示海外市場在歷經2年COVID-19疫情後，產業已恢復生機與放款需求。

至於房貸業務，第一金表示，在新成屋交屋潮拉抬下，年成長達10.9%，但目前新承作放款金額已有放緩跡象，顯示今年3月起央行升息後，台灣房市進入另一盤整期，預料調整節奏將持續到明年，估計明年房貸業務成長會落在3%到4%。

同時，第一金指出，證券、投信與人壽保險子公司獲利受資本市場下行影響，均較去年同期衰退，導致非銀行子公司獲利占整體比重從去年的逾10%，縮減至目前的不到5%。

不過，第一金認為，壽險業受惠升息因素，長線仍然看好，尤其擺脫疫情因素，相較過去兩年的不確定因素，未來應有較佳的表現；而人壽子公司明年將辦理增資，端視淨值比，大概「幾億元」規模。

媒體提問，其他權益呈現正數的第一金，明年配息情況為何，第一金表示，「明年確定是可以配發股息」，目標配發率維持在6成水準，但一銀是「大到不能倒」系統性重要銀行（D-SIBs）之一，股利配發還需考量資本適足率、放款成長率，再進行精算。

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媒體關切明年房市，第一金指出，政府持續實施對房地產的相關信用管制措施，在通膨升溫之下，部分建材成本持續攀升，且台灣目前還是處於缺工，因此營建成本仍高，預估房價下跌空間有限，成交量估計將縮減，而整體議價空間會變大。

展望2023年，第一金認為，明年景氣仍定調穩定增長，尤其過去低迷的產業，可擺脫疫情陰霾，再創佳績；此外，產業景氣循環變化快速，第一金將動態調整各業務方向，以因應經濟循環加速與地緣政治型塑的可能風險。（編輯：楊凱翔）1111130