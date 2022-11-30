主計總處109年普查：竹科遷入率居冠 新北遷入數最多

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主計總處發布109年人口及住宅普查總報告，新北市人口聚集磁吸效應、又鄰近台北市，遷入人數拿下第一。圖為新北市市民廣場。（圖取自新北市觀光旅遊網網頁newtaipei.travel）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）主計總處今天發布109年人口及住宅普查總報告，揭露台灣人口移動密碼，新竹市有科學園區加持，遷入率高居全台之冠，若以人數來看，新北市人口聚集磁吸效應、又鄰近資源豐富的台北市，遷入人數拿下第一。

人口及住宅普查是政府每10年辦理一次的基本國勢調查，上次普查是在99年辦理，109年普查為第7次舉辦。主計總處已在109年11月底完成訪查工作，經擷取常住人口及住宅重要項目後，110年8月公布初步統計結果；經過詳細檢核後，主計總處完成最終統計，並於今天發布人口及住宅普查總報告。

調查顯示，台灣109年常住人口數為2383萬人，本國籍常住人口為2291萬人，非本國籍常住人口為91.9萬人、含移工70.1萬人。

15歲以上民間常住人口有工作者計1225.9萬人，其中55歲以上者占18.7%，較99年增加7.2個百分點，工作人口逐漸高齡。

高齡化與少子化夾擊之下，15至64歲工作年齡人口（不含移工）1654.5萬人，則較99年減少17.1萬人，為歷次普查首次負成長。

從人口普查中，也可看出民眾「逐工作而居」、「逐學區而居」的情況，主計總處調查109年的遷徙人口（5年前居住地與現住處所不同者）為458.4萬人，其中跨縣市遷徙人口為150.6萬人。

進一步觀察縣市表現，以遷入率來看，以新竹市13.2%、新竹縣10.8%較高，顯示新竹科學園區吸力強勁。若以遷入人數來看，則以新北市28.8萬人、台北市22.3萬人高居第一、二名，桃園市第三。

另外，主計總處統計跨縣市通勤通學人口數，自外縣市到台北市上班上學者高達96.4萬人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，台北市的學校資源豐富，就業機會也多，不論是求學、工作都具有優勢，只是生活成本相對較高，許多人考量北部交通便利，北北基桃已經成為共同生活圈，便選擇通勤上班、上學。（編輯：潘羿菁）1111130