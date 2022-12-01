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宏致車用及電子標籤新訂單加持 明年營運看增

2022/12/1 14:49
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）連接器廠宏致積極拓展非IT產業成效逐步顯現，車用相關產品新增歐洲Teir 1車廠訂單，將推升明年車用營收成長3成；另外也獲得歐洲電子標籤廠連接器大單，在新客戶網通產品持續成長帶動下，明年營運看增。

宏致董事長袁万丁表示，今年產業變化速度相當快速，下半年筆電相關消費性產品終端需求急凍，庫存壓力高漲，以致產能利用率快速下滑，預計產業庫存去化仍需一段時間，明年上半年以前依舊謹慎看待，不過預料波段不至於像今年這麼大。

展望明年，袁万丁表示，明年整體營運仍然看增，雖然消費性產品較疲弱，但包括車用、網通、及電子標籤等都有新訂單挹注。

車用產品近期敲定歐洲車用Teir 1廠訂單，產品涵蓋ADAS、影音系統等相關應用，預計明年第2季及第3季開始出貨，推升明年車用產品年成長30%，營收占比可望從今年不到10%進一步拉高至雙位數。

宏致指出，網通也是明年成長主要動能，受惠伺服器新平台、新機種轉換，將帶動連接器及連接線出貨，包括伺服器、路由器、交換器等需求穩健，明年成長幅度上看2成。

另外，宏致也接獲電子標籤機連接器訂單，袁万丁透露，由於該標籤機要大量鋪貨到美國賣場，需求量不小，單筆訂單金額達新台幣8億元，規劃在1年半時間出貨完畢。（編輯：趙蔚蘭）1111201

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