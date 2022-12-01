防疫雙險理賠逾1700億 產險業現金增資近千億創高

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（中央社記者謝方娪台北1日電）今年俄烏戰爭、股債動盪及防疫險理賠等因素籠罩，金融業掀起現金增資潮，其中以產險業壓力最大，為應付理賠現金流，6家產險公司現金增資計畫已逼近千億元大關。

通膨、俄烏戰爭、美國暴風升息等因素使今年股債罕見齊跌，受到防疫雙險逾新台幣1700億元的理賠風暴壓頂，產、壽險業為因應理賠現金流、強化公司體質或為拉高資本適足率及淨值比以符合監理門檻，湧現增資潮。

金管會資料揭露，今年截至11月止，新光人壽、三商美邦人壽、台新人壽、第一金人壽及安達人壽共5家壽險公司向金管會申請現金增資，規模合計237.03億元。

國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險共6家產險公司向金管會申請現金增資獲准，規模合計760億元，且有產險公司董事會已通過辦理現金增資、但尚未向金管會申請，意味產險業全年現金增資規模還將再走高。

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若加計產險公司已對外公告但尚未向金管會申請的現增計畫，國泰產險今年二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元，合計已達984.99億元，逼近千億元大關。

另據金管會統計，今年截至11月止，共5家本國銀行已向金管會申報現金增資，規模169億元，已超過2020年及2021年全年銀行業申報現金增資金額。2020年有5家銀行申請現金增資，規模為138億元，2021年僅3家銀行申請現金增資，規模34億元。（編輯：楊凱翔）1111201