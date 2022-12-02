國泰永續高股息成分股新增聯發科、瑞昱與中鋼

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）國泰永續高股息ETF宣布，11月底所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行半年度調整。本次成分股新增聯發科、瑞昱、中鋼3檔，同時刪除華新、元太、統一。

國泰投信表示，聯發科、瑞昱、中鋼納入成分股，主因其股利分數提升，同時ESG表現達標；而刪除的個股中，華新因ESG評級下降而未達標，元太、統一是因為股利分數排序值降低而遭排除。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，此次指數調整，仍維持該標的指數較為穩健與低周轉率的特性，在今年度配息表現亮眼下，兩檔半導體個股聯發科、瑞昱獲得納入，也增添該標的指數的成長性。

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游日傑表示，台股今年來歷經超過半年以上較大幅度的修正，近期見到築底回升跡象；資金面上，外資亦由賣轉買，11月外資回補台股總計新台幣1867億元，11月30日在MSCI季度調整效應下，外資單日買超台股約202億元。

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至上週五（11月25日），00878受益人數達75萬8752人，基金規模（截至11月30日）超過1322億元，為目前國內規模最大的ESG主題台股ETF。（編輯：張均懋）1111202