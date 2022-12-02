台灣50指數成分股納遠東新刪除友達 19日開盤生效
2022/12/2 18:32（12/2 18:40 更新）
台灣50指數成分股納入遠東新，刪除友達，19日開盤當天生效。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所與富時國際公司今天公布，合編台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果，台灣50指數成分股納入遠東新，刪除友達，12月19日開盤當天生效。
台灣指數公司發布新聞稿指出，台灣50指數成分股此次調整，候補名單為光寶科、和碩、台灣高鐵、華新、緯穎。
台灣中型100指數成分股納入奇鋐、友達、中石化；成分股刪除遠東新、超豐、裕日車；候補名單有中鼎、豐興、台郡、GIS-KY、彩晶、神達、漢唐、聯合再生、威盛、啟碁。
台灣資訊科技指數成分股納入奇鋐，刪除超豐。台灣發達指數成分股納入中石化，刪除裕日車。
台灣高股息指數成分股納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY。
台灣高股息指數成分股成分股刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明。
台灣證券交易所與富時羅素公布台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動將自12月16日交易結束後生效。（編輯：楊凱翔）1111202
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