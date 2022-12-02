全球數位新星大賞 橋梁鋼纜檢測爬索車奪冠

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（中央社記者蘇思云台北2日電）數位部產業署今天舉辦「2022 DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」頒獎典禮，盼促進跨國跨域合作，培育數位人才，由中華顧問工程司的「橋梁鋼纜檢測爬索車」贏得第一名，獲得新台幣8萬元等值獎品。

數位發展部數位產業署在12月1到2日舉辦「2022 DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」期末成果展，今天舉行頒獎典禮。

數位部長唐鳳致詞表示，DIGI+計畫自2017年起提供在學學生進入企業或法人單位實務研習的機會，至今培育超過2000名跨域數位人才，各行各業都因此受惠，許多結訓生順利進入台積電、友達光電、叡揚資訊、仁寶電腦、國泰金、艾司摩爾（ASML）等知名企業，也有非資通訊背景學生，順利進入數位產業就職。

數位部產業署表示，2020年起，為加強與民主盟友國家人才交流，TCA計畫結合DIGI+計畫，推動台灣學生與在台國際學生組成跨國團隊，進入企業或法人研習。今年集結15家企業與15家法人，共培育229名台灣研習生，以及來自20國的79名國際學生。研習生自7月起展開為期6個月的實務專題，並從中選出42組專題參賽。

最後由財團法人中華顧問工程司的「橋梁鋼纜檢測爬索車」贏得第一名，研發可外掛於鋼索攀爬設備上的影像檢測模組，地面人員可及時檢視影像，改善高風險的檢測安全作業，獲得新台幣8萬元等值產品。（編輯：楊蘭軒）1111202