嘉泥看好解封觀光效益 估沖繩飯店春節住房率續揚

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（中央社記者賴言曦台北2日電）看好台灣疫後出國旅遊潮及悠遊卡前進沖繩等商機，嘉泥表示，旗下轉投資的Hotel Collective也開放使用悠遊卡支付；另解封觀光效益發酵，近期住房率平均約8成，春節住房率有望再成長。

悠遊卡公司今年10月底宣布，11月7日起在日本琉球超過2000家商店可使用悠遊卡消費，並以即時匯率換算新台幣扣款，免收手續費，持超級卡還可用手機直接加值。

嘉泥今天透過新聞稿表示，旗下在沖繩轉投資的Hotel Collective也已開放使用悠遊卡付費，包含房費、餐費等。

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隨著疫後觀光潮持續發酵，嘉泥接受中央社採訪表示，近期Hotel Collective住房率平均來到8成左右，隨著疫情影響趨緩，預計日本境內觀光提升外，邊境政策的解封也將加速帶動觀光動能，預估春節住房率應會更好。

ESG（環境保護、社會責任、公司治理）方面，嘉泥表示， Hotel Collective已成為沖繩首家獲得美國綠建築協會LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）認證的飯店，符合能源、水資源節約等環保措施，並取得「沖繩縣傳染病控制認證」等防疫安全措施標章。（編輯：楊蘭軒）1111202