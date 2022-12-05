中國鬆綁封控措施 港股收漲逾4%領漲亞股

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（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲股市今天大多收高，投資人樂見中國擴大鬆綁重創經濟的防疫封控措施，港股恆生指數收盤漲逾4%，帶領區域股市收揚。

美國最新公布超乎預估的就業數據，打擊了聯邦準備理事會（Fed）升息速度將減緩的希望，中國擴大鬆綁防疫措施則有助抵銷美國就業數據帶來的衝擊。

美國薪資大幅上揚增添經濟仍過熱的疑慮，這意味聯準會要將通膨率抑制至2%的目標，還得加把勁。

新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師茂希丁（Mansoor Mohi-uddin）說：「倘若下週公布的消費者物價指數仍高，我們關於聯準會聯邦資金利率在12月和明年2月將再各自升息50個基點（2碼）至4.75至5.00%的預測，可能證明過低。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，解封措施將增添「市場樂觀預期中國相關敏感性資產2023年可望加速成長的有利因素」。

「地方防疫措施雖有若干改變，但中國尚未正式結束清零政策，而是力圖在預期解封後，於Omicron案例飆升與降低經濟社會成本之間取得平衡。」

中國防疫鬆綁激勵港股大漲超過4%，帶動區域股市收高。

港股恆生指數收漲4.5%，來到19518.29點。上海綜合股價指數收漲1.8%，來到3211.81點。日股日經指數收漲0.2%，來到27820.40點。

至於其他亞洲股市，雪梨、威靈頓、新加坡、台北和馬尼拉股市都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111205