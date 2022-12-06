更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 證券

玉晶光前11月營收年增19% 明年新產品挹注營運樂觀

2022/12/6 16:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）光學鏡頭廠玉晶光11月合併營收新台幣19.79億元，月減14.48%，年增2.81%，累計前11月營收177.62億元，年增19.17%，玉晶光表示，第4季客戶需求稍緩，隨著客戶有新的產品應用需求，明年營運樂觀正面看待。

玉晶光今年前3季稅後盈餘新台幣24.28億元，每股盈餘（EPS）21.57元，年增75.79%。

時序進入第4季，產業也進入傳統淡季，11月營收19.79億元，雖較10月的23.14億元下滑，但仍較去年同期成長2.81%；累計前11月營收年增率19.17%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

玉晶光表示，第4季因客戶需求稍緩，導致營收較第3季低，但隨著客戶有新的產品應用需求如虛擬實境（VR）等，未來的營運還是正面看待，另有部分客戶的新產品，都有滿足客戶的時程，至於何時會有較大的貢獻，要看客戶實際的拉貨狀況。

法人表示，蘋果明年將推出的iPhone 15系列；預計將首次在手機相機鏡頭上導入潛望式鏡頭以取代傳統的望遠鏡頭，包括大立光及玉晶光等光學鏡頭廠商都將受惠。另外繼臉書、SONY後，蘋果明年也可以加入VR行列，對玉晶光明年整體營運將帶來新動能。（編輯：楊凱翔）1111206

#玉晶光
#蘋果
#光學鏡頭
玉晶光
玉晶光10月營收年增17.7% 創歷年同期新高 iPhone 14給力 玉晶光營收連2個月創新高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族