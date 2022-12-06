玉晶光前11月營收年增19% 明年新產品挹注營運樂觀

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）光學鏡頭廠玉晶光11月合併營收新台幣19.79億元，月減14.48%，年增2.81%，累計前11月營收177.62億元，年增19.17%，玉晶光表示，第4季客戶需求稍緩，隨著客戶有新的產品應用需求，明年營運樂觀正面看待。

玉晶光今年前3季稅後盈餘新台幣24.28億元，每股盈餘（EPS）21.57元，年增75.79%。

時序進入第4季，產業也進入傳統淡季，11月營收19.79億元，雖較10月的23.14億元下滑，但仍較去年同期成長2.81%；累計前11月營收年增率19.17%。

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玉晶光表示，第4季因客戶需求稍緩，導致營收較第3季低，但隨著客戶有新的產品應用需求如虛擬實境（VR）等，未來的營運還是正面看待，另有部分客戶的新產品，都有滿足客戶的時程，至於何時會有較大的貢獻，要看客戶實際的拉貨狀況。

法人表示，蘋果明年將推出的iPhone 15系列；預計將首次在手機相機鏡頭上導入潛望式鏡頭以取代傳統的望遠鏡頭，包括大立光及玉晶光等光學鏡頭廠商都將受惠。另外繼臉書、SONY後，蘋果明年也可以加入VR行列，對玉晶光明年整體營運將帶來新動能。（編輯：楊凱翔）1111206