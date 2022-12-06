6公股銀歐洲療養院踩雷 台銀：目前正常繳息

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（中央社記者張璦台北6日電）歐洲大型療養院集團Orpea S.A.進行債務重整，台銀等6家公股銀行授信曝險金額逾新台幣45億元；台銀今天表示，Orpea S.A.已於11月召開債務協商會議，提出集團未來重整方向，目前繳息仍屬正常、持續營運。

歐洲療養院集團Orpea S.A.因經營困難，獲法院許可進行債務重整，台灣銀行、台聯銀行（含合作金庫）、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行等6家公股行庫對Orpea S.A.有授信曝險，總授信曝險金額為1.42億歐元，折合新台幣約45.45億元。

台銀今天發布聲明指出，Orpea S.A.集團遭逢歐洲通膨及升息等不利因素，致資產處分不易，流動性出現缺口，已向法院申請同意啟動債務協商程序，並於今年11月15日召開第一次債務協商會議，提出集團未來重整方向，目前繳息仍屬正常，Orpea S.A.持續營運。

台銀進一步指出，依借款人Orpea S.A.公告的總金融負債餘額為94.47億歐元，6家公股銀行合計參貸金額為1.42億歐元、占比1.5%；所參與的授信案是由法國巴黎銀行，及興業銀行等歐洲指標性大型銀行主辦，並參考借款人產業地位及財業務狀況擬定授信條件，有意參貸金融同業依所擬授信條件，評估參貸與否。

台銀表示，6家銀行各自於當地市場獲邀，並依各銀行徵授信準則，各自依專業判斷獨立評估參貸；一般國際融資市場，若借款人具備市場領導地位、財業務狀況平穩，且所營產業展望評估具發展潛力等條件，多能以無擔保方式成功籌集資金。

台銀指出，Orpea S.A.是法國及歐洲第一大私人療養機構，為法國上市公司，自2002年上市後至2021年，營收逐年成長，歷年經營結果均獲有盈餘，來自營運活動的現金流量，也屬穩定流入。

同時，台銀表示，Orpea S.A.所營事業具進入門檻，經營需取得各國主管機關的營運許可，加上人口老化趨勢，評估這一產業具發展前景，歷次授信案件皆獲主辦行及當地大型金融機構踴躍參與。

台銀指出，Orpea S.A.經營本業多年，台資銀行與Orpea S.A.往來最早起於2012年，Orpea S.A.未來重整方向除導入新管理團隊，進行管理革新外，將規劃調整公司資本結構及財務檢測比率，但尚未公布計畫細節。

台銀表示，各銀行將密切追蹤重整進度，積極配合銀行團依法進行債權保全程序，以維護各銀行債權利益。（編輯：楊蘭軒）1111206