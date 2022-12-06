興富發：房市價漲量穩 1300萬剛性產品未來主流

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（中央社記者賴言曦台北6日電）上市建商興富發表示，觀察全球通膨情況及全台主要縣市交易狀況，台灣房市目前呈現通膨穩定、相對低利、價漲量穩及剛性需求等4大現況，新台幣1300萬元的剛性產品仍是未來房市主流。

興富發今天召開法人說明會，開發部副總經理兼發言人廖昭雄指出，相較其他大國，台灣通膨指數表現穩定，營建工程指數已回落到可控點，趨於平緩，但缺工等因素仍可能導致工期延遲，為營建成本帶來疑慮。

針對實際購屋市況，廖昭雄指出，現階段台灣35到45歲失業率小於3%，就業市場穩定，若以2021年台灣人每月平均薪資5萬5792元、雙薪家庭以所得1/3作為房屋貸款、利率1.75%、貸款8成、30年期等條件去做計算，可負擔房價約1300多萬元。

廖昭雄說，另觀察興富發今年前10月房屋成交價位區間，650萬元到990萬元產品成交比例約26.12%，900萬元到1400萬元物件則是33.14%，顯示650萬到1400萬間的物件是剛性需求產品，占成交量近6成；由此來看，約1300萬元的剛性產品仍是未來房市的主流。

廖昭雄指出，近年房市都是繞著薪資結構和利率在跑，若未來利率逐漸調到2%，民眾購屋能力就會下降，但只要薪資調漲，購屋能力又會上升；兩者相互調整、影響產生的區間，是興富發規劃產品的重要參考。

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展望後市，廖昭雄認為，未來台灣房市仍會呈現4大現況，首先是通膨預估將穩定在2%的健康水準，但要觀察俄烏戰爭產生的外溢效應；接著是美國10月消費者物價指數年增率低於預期，預估美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步將放緩，考量台灣通膨情況穩定，預計未來央行升息空間有限。

廖昭雄指出，接著是台灣主要縣市今年前3季交易單價全數上漲，成交量雖視個別城市狀況而定，但多數都呈現增長趨勢，顯示需求暢旺；最後是剛性買盤仍存在，特別從去年第4季買氣大增可觀察到，隨著疫情管制趨緩，剛性買盤後續將有望被釋出。（編輯：楊凱翔）1111206