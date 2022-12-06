金管會證實：部分南非幣境外基金申贖及配息延遲

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（中央社記者謝方娪台北6日電）南非幣境外基金傳出延遲配息，金管會今天證實，主因南非當地銀行今年9月起全面導入ISO 20022，但各銀行導入進度不一，導致匯款資訊產生亂碼，進而造成異常收付。

金管會指出，截至今年11月底止，有7家總代理的南非幣境外基金還有申贖或配息款未如期支付的情形，其中以申購款新台幣170萬元最大宗，贖回款及配息款各為25萬元及3萬元，合計金額198萬元，投資人受影響程度有限。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，近期發現南非幣境外基金贖回及配息款項有延遲付款狀況，經調查，原因是南非當地銀行今年9月開始全面導入ISO 20022金融資訊收發標準，但各銀行導入進度不一，導致匯款資訊產生亂碼，無法找到相對應資訊將款項匯出。

張子敏指出，須透過南非當地銀行轉換的款項，有部分因此產生異常收付，進而造成境外基金贖回款與配息未能如期支付給投資人。

投信投顧公會調查，截至今年11月底止，投信基金並未受此事件影響；境外基金方面，有7家總代理的境外基金還有申贖或配息款未如期支付的情形，合計金額198萬元。

張子敏表示，11月24日7家總代理的境外基金申贖或配息款未如期支付合計金額為8549萬元，經業者陸續處理，現在受影響金額已降至198萬元。

金管會已請投信投顧公會追蹤受影響境外基金後續處理情形，並請總代理透過境外基金機構持續與南非當地銀行聯繫，協助銷售機構處理延遲付款的款項收付作業。

根據金管會統計，截至今年10月底止，國內投資人透過境外基金投資南非地區金額達176.53億元、共198檔，占國內投資人持有境外基金規模的0.52%；另國內投資人持有境外基金的南非幣級別部位為1933.35億元，占國內投資人持有境外基金規模的5.64%。

金管會保險局副局長林志憲指出，目前保險局沒有接獲關於投資型保單連結南非幣或南非地區基金有任何配息問題的申訴個案。（編輯：楊凱翔）1111206