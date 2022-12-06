電動自行車投保強制險 金管會：可洽14家產險

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（中央社記者謝方娪台北6日電）自11月30日起，微型電動二輪車（電動自行車）應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照，才可行駛道路。金管會今天表示，民眾可洽14家產險公司投保，其中有6家已提供網路投保服務。

根據金管會統計至今年12月2日止，微型電動二輪車新車有475輛已投保強制險，舊車有1615輛已投保強制險，合計2090輛已投保。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，微型電動二輪車車主可攜帶國民身分證及車輛來歷證明，洽經營強制車險業務的14家產險公司及563處分支機構、合作的保經代通路投保強制車險。

其中，有6家產險公司已提供網路投保服務，分別為臺灣產險、富邦產險、第一產險、華南產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險；另泰安產險預計12月12日起提供網路投保服務。

林志憲指出，配合交通部公路總局微電車登記掛牌到點服務，產險公會也協調產險公司派員到點提供民眾投保強制車險服務，以利民眾投保及領牌。

至於今年11月30日前已經檢測及型式審驗合格、並黏貼審驗合格標章的微電車車主，若無來歷證明，可先至原購買的經銷商或微電車相關產業公協會所屬的經銷商尋求協助後，辦理投保及領牌。（編輯：楊蘭軒）1111206