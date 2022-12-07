泰福跨足ADC新藥研發 強化產品線綜效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）泰福-KY今天正式宣布啟動「泰福2.0」計畫，泰福生技董事長閻雲強調，泰福生技將從生物相似藥領域正式進軍「抗體藥物複合體」（ADC）產品開發，強化產品線綜效，且賦予旗下生物相似藥全新價值。

閻雲表示，跨足新藥研發領域是上任後一直念茲在茲的使命之一，經過一年準備，將運用泰福生技的ADC新藥設計平台概念為主軸，聯手台灣具有蛋白質新藥製備與實驗專長的研發機構，展開第一個抗體藥物複合體的研發計畫，揭開「泰福2.0」的序幕。

泰福表示，近年來ADC新藥療效與市場發展備受矚目，英國Clarivate於2021年在 Nature Reviews Drug Discovery發表的分析指出，ADC全球市場的成長預期在2026年將會超過160億4000萬美元。

閻雲說明，泰福生技2.0鎖定ADC藥物作為邁入新藥領域的第一步，期藉ADC藥物架構特性，發揮泰福生技的研發優勢。「抗體藥物複合體（ADC）」結構組成包括抗體藥物、連接子（linker）與小分子毒性藥物（payload）3大部分。

閻雲指出，泰福生技2.0的研發計畫除了以乳癌相似藥TX05作為第一個實驗標的，搭配自行開發完成的連結子，再選以合適的小分子藥物，正式將其抗體與相似藥的核心能量，經由泰福的新型linker延伸至癌症新藥領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為加速泰福生技在ADC新藥開發速度，看好生技中心亦有ADC抗體藥物複合體新藥的開發經驗，泰福生技將以自有的鏈結技術委由生技中心團隊產製ADC以進行臨床前評估，協助泰福生技從生物相似藥跨入ADC抗體藥物複合體新藥開發的領域。

閻雲表示，現階段產品線中已有多項趨近成熟、上市階段，以治療癌症所引起的嗜中性白血球減少症的TX01，已獲加拿大藥證與經營許可證，正為明年藥品上市作最後衝刺，而在美國藥證申請方面，預計近期可敲定FDA查廠時間；至於乳癌相似藥TX05，也積極準備FDA補件中。（編輯：趙蔚蘭）1111207