商總疫後首發團前進韓國 率34家食品業搶商機

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）商總率領由綜合食品、保健食品及茶飲品三大類、34家台灣食品業者組成的拓銷團前進韓國，成為商總疫後首發拓銷團。商總理事長許舒博表示，台韓地緣相近，產業結構也類似，加上台韓互為第5大貿易夥伴，這些都讓韓國成為有潛力的市場。

商總發布新聞稿指出，為協助台灣食品業者分散市場、布局全球，把握疫後解封商機，商總辦理「2022年台灣食品全球GO韓國拓銷團」，並在12月4日至9日期間，由許舒博率領34家台灣優質食品企業，搶攻韓國消費者味蕾商機。

商總說明，這次拓銷團主要有綜合食品、保健食品及茶飲品三大類，業者包括有陳允寶泉、陳金福、龍口食品、馬家麵線、三和珍食品行、漢翊食品、丸芋堂國際餐飲、林銀杏、昱恩國際餐飲、王大夫一條根等業者，共34家、46人參與。

許舒博表示，在國門解封後，商總積極規劃辦理國際拓銷團，而台灣美食聞名全球，商總疫後首發團，就以台灣農產食品外銷第7大市場韓國為目標，加上台韓地緣相近，產業結構也類似。

許舒博表示，台韓經貿往來密切，互為第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額就達507.7億美元，年增41.97%，且疫情前每年韓國人來台旅遊120萬人，台灣赴韓旅客也有130萬人，台灣食品也受韓國人歡迎，讓韓國成為很有潛力開發的市場。

韓國國際貿易協會本部長金賢哲也表示，韓國與台灣在疫情前往來就相當密切，今年貿易額預估突破500億美元，且目前兩國國境都已解封，期盼明年能展開更多交流合作。

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商總說明，為協助台灣食品業者了解韓國食品市場及進口相關法規，此行安排拜會韓國農協集團、韓國食品原物料合作社、韓國國際貿易協會，以及樂天集團的大型通路。

此外，拓銷團12月7日也在首爾辦理媒合洽談會，邀請韓國食品進口商Sam Kyoung、韓國大象等29家通路商出席與台灣食品業者洽商，共辦理103場次採購洽談，其中98場次成功接單，初步達成近620萬美元訂單，韓方代表商也承諾將持續溝通洽談，後續商機可期。（編輯：張均懋）1111208