台股連3黑 法人：是否重返月線為多空關鍵

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天下跌76.97點，收在14553.04點，失守14624點月線關卡，日線連3黑。投顧分析師指出，短線上台股是否能快速重返月線，為多方奪回主導權的關鍵，並持續關注通膨、升息與量能變化。

隨著美股近期高檔震盪，台股今天早盤以低盤開出，盤中一度跌逾165.81點，權值電子股走勢壓抑，盤面聚焦於業績成長支撐股、太陽能、餐飲等族群，尾盤電、金、傳產三大類股跌幅收斂。

台股加權指數終場下跌76.97點，收在14553.04點，跌幅0.53%，成交量1817.95億元；代表中小型股票的櫃買指數收盤漲幅0.31%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股今天震盪，主要反映基本面下修，以及新台幣緩升，今天不只失守月線，台股也連3天收黑，這波從11月上旬的短線反彈結構被破壞，指數陷入整理，後續應觀察是否站回月線。

投顧分析師指出，時序來到歐美國家迎接年底耶誕節旺季，且12月13日美國消費者物價指數將公告、12月14日至15日（FOMC）利率決策會議登場，將使歐美股市交投清淡。

從技術面觀察，分析師指出，台股加權指數失守月線約14624點，試圖回測半年線14352點支撐，但半年線下彎趨勢尚未扭轉，短線上台股是否能快速重返月線支撐，為多方奪回主導權的關鍵。

整體而言，分析師表示，除了先前關注的通膨是否過高峰、FED升息是否趨緩外，量能變化觀察也意味著市場對風險偏好的增減。台股雖然多方主導權逐漸薄弱，權值股陷入整理格局，不過，櫃買指數依舊逆勢向上，短線維持選股不選市。（編輯：張良知）1111208